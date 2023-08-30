Alman kulübünün 53 yıllık antrenörü

Almanya'nın Leverkusen kentine 1960 yılında gelen Bayburtlu Nuri Kurt, Bayer firmasında torna tesviyeci olarak işe başladı. Bir Alman ile evlenen Kurt, futbol oynamak isteyen 6 yaşındaki oğlunu yazdırmak için 1970'te gittiği 23 takımı bünyesinde bulunduran SV Schlebusch Kulübü'nde birkaç ay sonra altyapı antrenörlüğüne başladı.Binlerce futbolcu yetiştiren Kurt, "Yetiştirdiğimiz binlerce futbolcu, Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerin birinci ve ikinci takımlarında forma giydi. Yıllarca emek vermenin karşılığını da aldım. Alman Futbol Federasyonu başta olmak üzere çok sayıda kurumdan teşekkür ve takdir belgesi aldım. 2006 yılında Federal Liyakat Nişanı'yla onurlandırıldım" dedi.SON olarak kulübün bulunduğu alan ve spor kompleksine adı verilen Kurt, "Benim için büyük sürpriz oldu. Tören de düzenlemişler. Duygularımı kelimelerle anlatmak çok zor. Spor kompleksinin bulunduğu alanın her karışında emeğim var. Sporsuz yapamıyorum. Çocukların kayıtlarından tutun bütün sorunlarıyla ilgileniyorum" diye konuştu.