Bir oy için üç yıl süründü

Almanya'nın Hamm kentinde dahiliye uzmanı olan doktor Erol Gürle ile öğretmen kardeşi Cevdet Gürle, 2009 yılında kısa adı Pro- Hamm olan serbest siyaset seçmen grubu kurdu. Gürle kardeşler, üç yıl önce yapılan yerel seçimde aday oldu. Parti, ilk kez oy kullanan seçmenlerden oy alabilmek için sosyal medyada sohbet grubu kurdu. Partili bir genç, mektupla oy kullanacak arkadaşını ikna etti ve oy pusulasını Gürle lehine doldurup postaladı.Durumun ortaya çıkmasından sonra Cevdet Gürle hakkında seçime hile karıştırma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Savcı, Gürle hakkında bin sayfalık dosya oluşturdu. Dava üç yıl sürdü. Önceki gün Hamm Sulh Mahkemesi'nde karar davası görüldü. Dava 10 dakikada sonuca bağlandı. Hâkim, bir oyun söz konusu olması, suçlamanın üç yıl önce yapılması ve Gürle'nin sabıka kaydının bulunmaması nedeniyle dosyayı kapattı. Savcı itirazda bulunmadı.Herringen'de Belediye Meclisi Üyesi olan Cevdet Gürle ve doktor Erol Gürle, siyaset yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Cevdet Gürle'nin avukatı Peter Wehn, "Artık işimize konsantre olmak istiyoruz. Başkalarının kirli çamaşırlarını yıkamak zorunda değiliz. Müvekkilim ve grubunun suçsuzluğu ispat edildi" açıklaması yaptı.