Yabancıya ev vermiyorlar

Eşit Muamele Merkezi (GAW) ve Diakonie adlı sivil toplum kuruluşu, ülkede ciddi sorunlar arasında yer alan kiralık ev bulma konusunda yabancıların yaşadığı ayrımcılığı gözler önüne seren bir çalışma hazırladı. Ülke genelinde emlakçılar, yabancı isimler altında arandı. Arayanların yalnızca yüzde 38'i kiralık ev görüşmesine kabul edildi. Yerli isimlerle yapılan aramaların tamamı ise olumlu sonuçlandı.Belediyelerin desteklediği sosyal binalarda da yabancıların evrakları tam olmasına karşın ayrımcılığa maruz kaldığına dikkat çekildi. GAW Yöneticisi Sandra Konstatzky, çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulundu ve anayasada yer alan eşit muamele maddesinin her alanda geçerli olduğuna vurgu yaptı. Konstatzky, ev arayan kişilerin etnik kökeni nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmasının yasaklandığını belirtti.Konstatzky, "İsmi ve aksanından yabancı olduğu anlaşılan kişiler ev ararken ayrımcılığa maruz kalıyor. Bize yapılan başvurulardan bu durumu görebiliyorduk, yaptırdığımız çalışmayla bunu kanıtlamış olduk" dedi. Kiralık ev pazarında ayrımcılığın ciddi boyutlara ulaştığına işaret eden Konstatzky, "Ayrımcılık yaşanmadan ev kiralanabilmesi için adım atılması kaçınılmaz" diye konuştu. VİYANA