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Giriş Tarihi: 18.9.2023

Doğalgaza 2024’te büyük zam kapıda

Fatih YILMAZ
Doğalgaza 2024’te büyük zam kapıda

Almanya, doğalgaza uyguladığı KDV indirimini yıl sonunda kaldırmayı kararlaştırdı. Doğalgaza yüzde 11 zam sözkonusu

KDV ARTIRILACAK
Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaşla birlikte Almanya'da astronomik olarak artan doğalgaz fiyatlarına yıl sonunda yine zam gelmesi gündemde. Hükümet, doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan halkın yükünü hafifletmek için yüzde 19'dan yüzde 7'ye düşürdüğü KDV'yi yıl sonunda artırmayı kararlaştırdı.

HÜKÜMETE "VAZGEÇ" ÇAĞRISI
Hükümetin attığı bu adımın, doğalgaz fiyatlarını en az yüzde 11 oranında artırması bekleniyor. KDV oranının yüzde 7'den yine yüzde 19'a yükselmesiyle birlikte ailelerin yükünün büyük oranda artmasından endişe ediliyor. Sosyal yardım kuruluşları, hükümeti KDV artışından vazgeçmeye çağırdı.
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Doğalgaza 2024’te büyük zam kapıda
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