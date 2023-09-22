Almanya’nın ekseni kaydı

Bielefeld Üniversitesi'nden bilim insanları, Friedrich Ebert Vakfı için bir araştırmaya imza attı. Ülkede aşırı sağ tutumlar üzerine gerçekleşen araştırma, ırkçılığın endişe verici eğilimini ortaya koydu. Araştırma, 2021'den bu yana Alman nüfusunda aşırı sağcı tutumun keskin bir artış gösterdiğini ve 12 kişiden birinin aşırı sağ görüşe sahip olduğunu gözler önüne serdi.ÜLKE nüfusunun yüzde 8.3'üne karşılık gelen bu oran, önceki yıllarda yüzde 2 ila 3'ün biraz altında seyrediyordu. Kendilerini merkezin sağında gören katılımcıların oranında da yükselişi işaret eden araştırma, sonucun yüzde 15.5'e dayandığını gösterdi. Araştırmacılar, "Bir önceki anket araştırmasında sonuç yüzde 10'un biraz altındaydı" diye açıklama yaptı.KAMUOYU yoklamalarında ırkçı AfD partisinin sürekli oyunu yükseltip yüzde 22 seviyesini görmesi, söz konusu araştırmanın sonucunu doğrular nitelikte oldu. Araştırmanın bir başka çarpıcı sonucuna göre ise, ifade özgürlüğü önceki yıllara kıyasla giderek daha fazla kısıtlandı. Öte yandan, 'İktidar partileri halkı aldatıyor' diyenlerin oranı da yüzde 30'a kadar tırmandı.