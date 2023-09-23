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Giriş Tarihi: 23.9.2023

Camilere tehdit rutine dönüştü

Cengiz PARLAYAN
Camilere tehdit rutine dönüştü

İslam karşıtı ırkçıların, camilerimize gönderdiği tehdit mektuplarının sayısı her geçen gün artıyor. Tehdit rutine döndü. Son tehdit mektubunu gönderen ise yakalandı

Avrupa'da hızla yükselen ırkçılık ve İslamofobi en çok camilerimizi etkiliyor. Almanya'da Türklerin kurduğu iki binin üzerindeki camiye neredeyse her ay tehdit mektupları gönderiliyor. Tehdit içerikli mektuplara sekizi Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı terör örgütünün imzası atılıyor. Tehdit savuran ırkçıların bazıları ise zaman zaman yakayı ele veriyor.




46 YAŞINDA KADIN ÇIKTI
HANNOVER kentindeki Ayasofya Camisi'ne temmuz ayında NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu gönderen kişi tespit edildi. Mayıs ayında caminin restoran bölümüne yönelik kundaklama girişiminden sonra "Bu başlangıç. Tekrar geleceğiz" şeklinde mektup gönderen ırkçı, 46 yaşındaki bir kadın çıktı. Mektupları Osnabrück kentinden postalayan kadının Wiesbaden kentinde yakalandığı açıklandı.



TEHDİDE 6 YIL CEZA
DAHA önce camilere 80 civarında NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu gönderdiği belirlenen Alexander M. isimli ırkçı da yakalanmıştı. Alexander M., Frankfurt Eyalet Mahkemesi'nde geçen yıl kasım ayında yargılanmış ve 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Camilere mermili tehdit mektupları gönderen Susanne G. adlı kadın da 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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Camilere tehdit rutine dönüştü
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