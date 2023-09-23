Camilere tehdit rutine dönüştü

Avrupa'da hızla yükselen
ırkçılık ve İslamofobi
en çok
camilerimizi
etkiliyor. Almanya'da
Türklerin
kurduğu iki
binin üzerindeki
camiye neredeyse her ay
tehdit mektupları gönderiliyor.
Tehdit içerikli mektuplara
sekizi Türk 10 kişiyi öldüren
Nasyonal Sosyalist Yeraltı
(NSU) adlı terör örgütünün
imzası atılıyor. Tehdit savuran
ırkçıların bazıları ise zaman
zaman yakayı ele veriyor.
46 YAŞINDA KADIN ÇIKTI
HANNOVER kentindeki Ayasofya Camisi'ne temmuz ayında NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu gönderen kişi tespit edildi. Mayıs ayında caminin restoran bölümüne yönelik kundaklama girişiminden sonra "Bu başlangıç. Tekrar geleceğiz" şeklinde mektup gönderen ırkçı, 46 yaşındaki bir kadın çıktı. Mektupları Osnabrück kentinden postalayan kadının Wiesbaden kentinde yakalandığı açıklandı.
TEHDİDE 6 YIL CEZA
DAHA önce camilere 80 civarında NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu gönderdiği belirlenen Alexander M. isimli ırkçı da yakalanmıştı. Alexander M., Frankfurt Eyalet Mahkemesi'nde geçen yıl kasım ayında yargılanmış ve 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Camilere mermili tehdit mektupları gönderen Susanne G. adlı kadın da 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.