Camilere tehdit rutine dönüştü

Avrupa'da hızla yükselenırkçılık ve İslamofobien çokcamilerimizietkiliyor. Almanya'daTürklerinkurduğu ikibinin üzerindekicamiye neredeyse her aytehdit mektupları gönderiliyor.Tehdit içerikli mektuplarasekizi Türk 10 kişiyi öldürenNasyonal Sosyalist Yeraltı(NSU) adlı terör örgütününimzası atılıyor. Tehdit savuranırkçıların bazıları ise zamanzaman yakayı ele veriyor.HANNOVER kentindeki Ayasofya Camisi'ne temmuz ayında NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu gönderen kişi tespit edildi. Mayıs ayında caminin restoran bölümüne yönelik kundaklama girişiminden sonra "Bu başlangıç. Tekrar geleceğiz" şeklinde mektup gönderen ırkçı, 46 yaşındaki bir kadın çıktı. Mektupları Osnabrück kentinden postalayan kadının Wiesbaden kentinde yakalandığı açıklandı.DAHA önce camilere 80 civarında NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu gönderdiği belirlenen Alexander M. isimli ırkçı da yakalanmıştı. Alexander M., Frankfurt Eyalet Mahkemesi'nde geçen yıl kasım ayında yargılanmış ve 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Camilere mermili tehdit mektupları gönderen Susanne G. adlı kadın da 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.