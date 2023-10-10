Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar

Tanıdıklarının tavsiyesi üzerine Almanya'da da yatırıma karar veren ve 6 yıl önce üç ev satın alan, şirket kuran Peri ve Osman Acar çifti, iki yıldır vize sorunu ile boğuşuyor. Ev satın aldıkları dönemde birkaç kez Almanya'ya gelen ve işlemleri tamamlayınca dönen çiftin iki yıldır başvurusuna, 'Sunduğunuz belgeler ve başvurunuz inandırıcı gelmedi' cevabı veriliyor. Duruma isyan eden aile, "Bu nasıl bir sistem anlayamadık" dedi.

KİRACISIYLA MAHKEMELİK OLDU

Almanya'daki emlaklarının düzenli olarak vergilerini ödediklerini söyleyen Osman Acar, "Evlere iki yıldır bakım yapamadık. Kiracıların bazıları çıktı. Yenisini bulamadık. Biri hiç kira ödemeyince mahkemelik olduk. Gidip mülkümüzle ilgilenmemize izin vermiyorlar. Ama vergiyi tahsil ediyorlar. Bizim Türkiye'de işimiz başımızı aşıyor. Almanya'da kalmayı da hiç aklımızdan geçirmedik" diye tepki gösterdi.

ÇOCUKLARI DA GERİ ÇEVRİLDİ

Almanya'da yatırım yapan ve vergi ödeyen birisine böyle saçma nedenlerle vize verilmemesini ayıplayan Acar, "Bu bir skandal" dedi. Acar çifti, mimarlık okuyan oğulları Kadir ve diyetisyenlik okuyan kızları Dilara'nın da vize başvurularının reddedildiğini ifade etti. Yatırımlarının çürüyüp gitmesine göz yumamayan aile, bu sorunun aşılabilmesi için ilgili makamlardan yardım talep etti.

Tevfik KARA/WERDOHL