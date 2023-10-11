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Giriş Tarihi: 11.10.2023

Filistin’e destek programdan etti

Fatih YILMAZ
Filistin’e destek programdan etti

Rapçi Nura, Instagram hesabından ‘Özgür Filistin’ yazısı altında fotoğraf paylaşınca linç edildi. ProSieben kanalı son anda Nura’yı konuk listesinden çıkardı

LİNÇ EDİLDİ
Eritre asıllı Alman rapçi ve söz yazarı Nura, sosyal medyadan Filistin'e yönelik destek paylaşımı yapınca ProSieben kanalında katılacağı programı iptal edildi. Late Night Berlin isimli programa konuk olacağı duyurulan Nura'ya paylaşımından sonra sosyal medyada linç girişiminde bulunuldu.

GEREKÇE GÖSTERMEDİ
Kanalın sözcüsü, Nura'nın konuk alınmayacağını duyururken gerekçe göstermedi. Nura paylaşımı saldırıdan önce yaptığını dile getirip, savaşın bir çözüm olmadığını ve acı çeken insanları gördüğünde 'İnsanların kökeni ya da dini konusunda' hiçbir ayrım yapmadığını yazdı.
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Filistin’e destek programdan etti
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