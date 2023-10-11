Filistin’e destek programdan etti

Eritre asıllı Alman rapçi ve söz yazarı Nura, sosyal medyadan Filistin'e yönelik destek paylaşımı yapınca ProSieben kanalında katılacağı programı iptal edildi. Late Night Berlin isimli programa konuk olacağı duyurulan Nura'ya paylaşımından sonra sosyal medyada linç girişiminde bulunuldu.Kanalın sözcüsü, Nura'nın konuk alınmayacağını duyururken gerekçe göstermedi. Nura paylaşımı saldırıdan önce yaptığını dile getirip, savaşın bir çözüm olmadığını ve acı çeken insanları gördüğünde 'İnsanların kökeni ya da dini konusunda' hiçbir ayrım yapmadığını yazdı.