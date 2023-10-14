Hakemliği tüm aileye aşıladı

Heilbronn kentinde yaşayan Mersinli Koçak ailesi, hakemlikte gösterdikleri başarı ile adlarından söz ettiriyor. Heilbronn Türkspor takımının kurucuları arasında yer alan babası Cengiz Koçak'ın tavsiyesi üzerine hakemliğe 28 yıl önce başlayan Hasan Fazlı Koçak, bugüne dek 2500 civarında maç yönetti. 52 yaşındaki Koçak, geçen sezon amatör kümede 183 maç yöneterek Almanya rekoru kırdı.SEVDİĞİ hakemlikte hiç hedef belirlemediğini ifade eden Fazlı Koçak, "Sadece sahada adaletli olmayı seçtim. Çevremde değer verilen bir insan oldum. Bu gurur da bana yetiyor" dedi. Önce kardeşi Mustafa Ozan'ı hakemliğe yönlendiren Fazlı Koçak, daha sonra oğlu Altay'ın, ardından da yeğeni Oğuzhan'ın hakem olmasında rol aldı. Mustafa Ozan, 26 yıldır düdük çalarken gençler, babalarının izinde ilerliyor.ALMANYA Futbol Federasyonu (DFB), gönüllü hakemlikte büyük başarıya imza atan Hasan Fazlı Koçak'a onur belgesi takdim etti. DFB, Koçak ailesini, Haziran ayında oynanan Almanya Kupası final maçında ise onur konuğu olarak ağırladı. Kariyerleri boyunca pek çok ödülün de sahibi olan aile, "DFB'nin bizi onurlandırmasından büyük mutluluk duyduk. Biz yeşil sahada adaletli maç yönetmeyi daha yıllarca sürdüreceğiz" dedi.