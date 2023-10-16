Avrupalı Müslümanlar Filistin için ayakta

Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerde binlerce kişi yasağa rağmen veya mahkeme onayıyla yapılan gösterilerde meydanları ve sokakları doldurdu. Göstericiler ellerinde Filistin bayrakları ve üzerinde "Filistin'e özgürlük", "Katliam durdurulsun", "Asla susmak yok-Sonuna kadar doğruyu söyleyeceğiz" ve "Söyleyemeyenler için konuşuyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.Berlin, Frankfurt, Münih ve Mannheim gibi birçok şehirde polis ve belediyeler Filistin yanlısı gösterileri, "Kamu düzenini bozma, güvenlik endişeleri ve Yahudi karşıtı açıklamalar" riski bahanesiyle yasakladı. Frankfurt, Berlin ve Münih'te yasağa rağmen gösteri yapmak isteyen çok sayıda kişi geçici olarak göz altına alındı. Berlin'in Neukölln semtinde yapılan gösteride polis 150 kişilik gruba müdahale etti.Polisin göstericileri göz altına alırken zor kullanması dikkat çekti. Ancak birçok yasak, mahkemeler tarafından verilen acil kararlarla iptal edildi. Kararların ardından Düsseldorf, Stuttgart, Köln, Siegen ve Braunschweig'da gösteriler düzenlendi. İspanya'nın Pamplona kenti ile İngiltere'nin başkenti Londra'nın yanısıra Manchester, Liverpool, Cambridge, Norwich ve Coventry kentlerinde de yürüyüşler organize edildi.Mustafa AKBABA-İbrahim TAŞ-Fatih YILMAZ-Fatih ÖZYAR / NÜRNBERG-KÖLN-MANNHEİM-AMSTERDAM