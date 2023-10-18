Gösteriler de yasaklanıyor

Cuma namazı çıkışında Filistin yanlısı gösterilere yasaklama getiren pek çok kentten sonra Hamburg Eyaleti, Filistin yanlısı gösterilerin yasaklandığını açıkladı. Yasağa rağmen gösteri çağrısında bulunan ya da organize edenlere, bir yıla varan hapis cezası ya da para cezası öngörüldü. Gösterilere katılanlar 500 euro'ya kadar para cezasına çarptırılacak. Söz konusu yasağın diğer eyaletlere de yayılması bekleniyor.Küresel iklim değişikliğine karşı (Fridays for Future) hareketinin Almanya sözcüsü Elisa Baş (22), yaptığı Filistin paylaşımından dolayı Alman medyası tarafından hedef alındı. Berlin'deki Filistin gösterisine katılan Baş, linç kampanyasından sonra Instagram hesabını arkadaşları dışındaki kişilere kapattı.Bayern Münih, Filistin'e destek mesajı yayınlayan oyuncusu Noussair Mazraoui'nin ifadesini alacak. Fas milli takımıyla Afrika'da bulunan Mazraoui ile açıklamasının ardından iletişime geçen kulüp, Münih'e döndüğünde konuyu futbolcuyla ele alacak. Öte yandan Almanya Yahudiler Merkez Konseyi, Mazraoui'nin açıklamasından memnun olmadıklarını, kulübün adımlarını ise yerinde bulduklarını kaydetti. Mustafa AKBABA