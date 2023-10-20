Müslümanlar hedef oldu

İsrail'in Gazze'ye saldırısından sonra sokağa çıkıp dayanışma gösterenlerin hedef haline getirildiği Almanya'da şimdi de camiler ile sokakta başörtülü genç kızlara saldırı başladı. Bochum kentinde bulunan DİTİB Sultan Ahmet Camisi'ne önceki gece saldırı düzenlendi. Caminin panjurları kundaklanmaya çalışıldı. Giriş kapısına gamalı haç ve Davut Yıldızı çizildi.Camiderneği başkanı Güngör Kadir Güven, kundaklanan panjurların alev almamasının olası faciayı önlediğini açıkladı. Güven, "Saldırıyı sabah namazı sırasında fark ettik. Camiye yapılan bu saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Fail ya da faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz. Cemaatimiz endişeli" açıklamasında bulundu.Würzburg kentinde ise 15 yaşındaki başörtülü bir kız saldırıya uğradı. Kırmızı ışıkta bekleyen kızın yanına yanaşan bisikletli saldırgan, önce sözlü saldırı gerçekleştirdi. Saldırgan ardından kızın boynuna sarılıp başörtüsünü çekti. Polis, kızın saldırıda yaralandığını açıkladı, görgü tanığı olabilecek kişilerden yardım isteyip, olayın ırkçı saldırı boyutunun araştırıldığını bildirdi.İSRAİL saldırılarından sonra ülkedeki Müslüman kuruluşlar üzerinde, "Hamas'ın saldırısını kınayın. İsrail ile dayanışma içinde olduğunuzu açıklayın" yönünde baskılar artmaya başladı. 900'ün üzerinde camisi bulunan DİTİB, bu baskıyı üzerinde en çok hisseden kuruluş oldu. Bazı cami derneklerinin derhal kapatılmasını talep eden siyasilerin sayısı da arttı.