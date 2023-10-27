İfade özgürlüğüne Meclis darbesi

Türkiye karşıtlığı söz konusu olduğunda hakaret ve küfre varan söylemlere "İfade özgürlüğü" diyen Avrupa'da, Filistinlilere destek içeren söze mecliste yasaklama getirildi. Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Stephan van Baarle, Hollanda Temsilciler Meclisi'nde hükümetin İsrail ve Hamas arasındaki savaşa ilişkin tutumu üzerine yapılan tartışmada, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" sözünü kullandı.Meclis Başkanı Vera Bergkamp, bu söz üzerine van Baarle'yi uyardı. Bergkamp, "Son cümlenin belirli bir çağrışımı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu mecliste bu son cümleyi bir daha duymak istemiyorum. Sizi bu konuda uyarmıştım" dedi. Bazı milletvekilleri de van Baarle'nin kullandığı ifadeyle Yahudi düşmanlığı yaptığını belirterek, sözlerini geri almasını talep etti. van Baarle, bu isteğe karşı çıktı.Filistinlilerin özgürlük ve eşitlik taleplerinin hemen antisemitizm ya da başka bir nefret biçimine sokulduğunu söyleyen van Baarle, "Antisemitizme karşıyım. Sözlerimi geri almayacağım. Filistinlilerin haklarını savunuyorum. O ifadeyle Filistinlilerin bölgede topraklarının yasadışı şekilde ilhak edilmeden, eşitlik ve özgürlük içinde, ayrımcılığa uğramadan yaşama hakkına sahip olduklarından bahsediyorum" dedi.Oturumda, ülkede hukuken suç teşkil etmeyen, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ifadesine ilişkin, İsrail Devleti'nin yok edilmesinin propagandasının yapıldığı ve bu nedenle 'şiddete çağrı' oluşturduğu gerekçesiyle sunulan önerge kabul edildi. Eğer tartışmalı ifade mecliste tekrarlanırsa, konuşanın mikrofonu kapatılacak, geçici olarak meclis oturumlarına alınmayacak.