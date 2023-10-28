Camide zoraki diyalog

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanlığı'nın baskısı sonuç verdi. Köln'de pazartesi günü Müslüman derneklerin sinagog ziyaretinden sonra dün Bochum kentinde geçen hafta saldırıya uğrayan Sultan Ahmet Camisi'ni, Yahudi dernek ve cemaat temsilcileri ziyaret etti. Ziyarete Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkan Yardımcısı Abraham Lehrer de katıldı.Lehrer, görüşmenin detayları hakkında bilgi verirken, İslami derneklerin Hamas saldırısını kınadıklarını açık şekilde ifade ettiklerini söyledi. DİTİB NRW Eyalet Birliği Başkanı Durmuş Aksoy ise, saldırıdan etkilenenlerin acısını paylaştıklarını, sivillerin öldürülmemesi gerektiğini söyledi. Başbakanlık, İslami dernekleri çağırıp Hamas'a karşı net tavır almalarını talep etmişti.