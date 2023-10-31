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Giriş Tarihi: 31.10.2023

Alman ekonomisi toparlanamıyor

Alman ekonomisi toparlanamıyor

Federal İstatistik Dairesi, Alman ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde de küçülme gösterdiğini açıkladı. Yılın geneli için görünüm ‘iç karartıcı’ olarak değerlendirildi

DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Pandemi, enerji krizi ve yüksek enflasyonun vurduğu Alman ekonomisi, bir türlü toparlanamıyor. Federal İstatistik Dairesi'nden gelen son veri de bunu gösterdi. Dairenin verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla düştü. Ekonomistler, yaz aylarında küçülme gösteren ekonominin bu yıl toparlanmasını öngörmedi.




GÜVEN KIRILMASI VAR
Verilere göre yaz aylarında özellikle özel tüketim geriledi. Yüksek enflasyon tüketiciler üzerinde yük oluşturdu. Ekonomiyi 'iç karartıcı' olarak değerlendiren ekonomistler, enflasyondaki düşüşe rağmen, tüketici güveninin düşük kalmaya devam etmesi nedeniyle özel tüketimin durgun kaldığını ifade etti. Ağustos ayında yüzde 6.1 olan enflasyon, eylülde yüzde 4.5'e gerilemişti. FRANKFURT
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Alman ekonomisi toparlanamıyor
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