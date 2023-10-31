İslam düşmanlığı had safhada

Avrupa'da hızla yükselen İslamofobi, çirkin yüzünü her geçen gün farklı boyutta gösteriyor. Camilerin kapılarına daha önce kesik domuz kafası bırakan, tehdit mektubu gönderen ve Kuran-ı Kerim yakıp cami önüne atanlar, şimdi iğrençliklerine yenilerini ekledi. İslam düşmanları, yaktıkları Kuran sayfalarını, domuz eti ve dışkısıyla birlikte camilere postalamaya başladı.DİTİB Recklinghausen ve Bochum Merkez camileri ile Castrop Rauxel Mevlana Camisi'ne, poşet içinde yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları, domuz eti ve domuz dışkısı bulunan paket gönderildi. İslam ve Müslüman karşıtları, pakete bir de tehdit ve hakaret mektubu koydu. Paketi açtıklarında şoke olan cami derneği yöneticileri, durumu polise bildirip fail ya da faillerin yakalanmasını istedi.Camilere 2018 yılından bu yana NSU 2.0 imzalı tehdit mektupları gönderiliyordu. Geçtiğimiz günlerde o mektupları gönderen kişinin yakalandığı açıklandı, "Bir aileden intikam almak için bu yola başvurmuş" denildi. O zanlının ortaya çıkmasından sonra gönderilen çirkin posta paketi, endişenin devam etmesine yol açtı. Kentteki Türkler, "Bu iğrençlik son bulmalı" dedi.İsrail'in Gazze'ye bomba yağdırıp binlerce Filistinliyi katletmesi, ardından mağdur rolüne bürünüp propaganda yapması, Avrupa'da İslam karşıtlığını tırmandırdı. Almanya başta olmak üzere Müslümanlar üzerinde baskı arttı. Filistinlilerle dayanışma gösterenler linç edilmeye başlandı, cami derneklerine, 'Hamas'ı terör örgütü olarak tanı. İsrail'in yanında ol" şeklinde zorlama yapıldı.