4 yaşındaki kızını 19 saat rehin tuttu

Hamburg Havalimanı'nda saatler cumartesi akşamı 20.00'yi gösterdiğinde hareketli saatler yaşandı. Stade kentinde yaşayan eski eşiyle dört yaşındaki kızı Aslıhan'ın velayeti konusunda kavga eden Salman E. (35), kızını kaçırıp plakasını söktüğü otomobille Hamburg Havalimanı'nda bariyerleri aşıp aprona girdi. Salman E., havaya iki el ateş açtıktan sonra otomobilden dışarıya iki molotof kokteyli attı.TÜRK Hava Yolları (THY) uçağının altına kadar gidip park eden Salman E., kızıyla Türkiye'ye uçabilmek için tercüman aracılığıyla 19 saat süren pazarlık yaptı. Polis, adamın silahlı olması ve dört yaşındaki kızını rehin alması nedeniyle otomobilin etrafını sardı ancak yaklaşamadı. Saatler 14.30'u gösterdiğinde adamın kızını serbest bıraktığı ve teslim olduğu açıklandıPOLİSE kızının kaçırıldığını bildirdikten sonra havalimanında rehin tutulduğunu öğrenen anne Sevda E. (38) sinir krizi geçirdi. Havalimanına götürülüp doktor ve psikolog kontrolü altında tutulan anne, kızını görmek için çırpındı, ancak çocuğun güvenliği açısından buna izin verilmedi. Salman E.'nin eski eşiyle internette verdiği satılık araç ilanını kullanarak iletişime geçtiği. Sahte bir e-posta adresi kullanarak, eski karısıyla buluşmayı ayarlayıp kızını kaçırdığı belirtildi.OLAY patlak verdikten hemen sonra, önce THY uçağı ardından havalimanı boşaltıldı. Uçakların havalimanına iniş ve kalkışları iptal edildi. Yolcular yakınlardaki otellere yerleştirildi. Durumdan iki yüzden fazla uçuş ve 35 bine yakın yolcuyu etkiledi. Alanda yüzlerce polis, itfaiyeci ve ilkyardım ekibi görev aldı. Olayın ardından havalimanının güvenliği sorgulanmaya başlandı.