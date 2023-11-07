Gerçek yüzlerini gördüler

Gazze'deki saldırılarda 20'den fazla gazetecinin öldürülmesini görmezden gelen Alman medyası, Alman gazeteciler Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından kötü muameleye maruz kalınca tavır değiştirdi. ARD Televizyonu, radikal yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddeti araştırmak üzere bölgeye giden TV ekibinin askerler tarafından silahla tehdit edildiğini, hakarete uğradığını ve gözaltına alındığını açıkladı.ARDmuhabiri Jan Christoph Kitzler, röportajdan dönüş yolundayken, İsrail askerlerinin saldırısına uğradıklarını belirterek, "El Halil'de aracımız durduruldu. İsrail askerleri son derece saldırgan davrandı. Silahlarıyla tehdit ettiler. Yahudi olup olmadığımızı sordular. 'Hain' denilerek hakarete uğradık" dedi. Tel Aviv'deki ARD stüdyosunun müdürü Christian Limper ise, "Bir haftada ikinci olayı yaşadık" dedi.