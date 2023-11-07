Travmayı 2. kez yaşadı

Stade kentinde annesiyle birlikte yaşayan ve önceki gün kaçırılarak 19 saat rehin tutulan dört yaşındaki Aslıhan E.'nin aynı travmayı daha önce de yaşadığı öğrenildi. Savcılık, baba Salman E.'nin kızını geçen yıl kaçırıp karayoluyla Türkiye'ye götürdüğü bilgisini verdi. Anne Sevda E.'nin o dönemde Türkiye'ye gidip eski eşini ikna etmeyi başardığı belirtildi.Rehin alma olayından sonra Hamburg Havalimanı'nın güvenliği büyük tartışma konusu oldu. Havalimanı güvenlik konseptinin hemen artırılması çalışması başlatılacağını açıkladı. Güvenlik açığı sonrası bazı siyasiler, "Noel pazarları ve halk festivalleri Hamburg Havaalanı'ndan daha güvenli" eleştirisinde bulundu. Öte yandan havalimanında uçuşlar dün normale döndü.OLAYINdetayları da ortaya çıkarken operasyona sekiz eyaletten aralarında özel harekatın da bulunduğu 920 polisin katıldığı belirtildi. Ekipte, terörle mücadele birimi, polis psikologları, özel eğitimli müzakereciler ve keskin nişancılar ile birlikte patlayıcı koklama köpeklerinin bulunduğu açıklandı. Operasyonda, Salman E.'nin aracında bomba ya da çok sayıda silah bulunma ihtimalinin de göz önüne alındığı kaydedildi.OLAYIN seyrine bakıldığında Salman E.'nin her şeyi planlayarak kızını kaçırdığı üzerinde duruluyor. Ruhsatsız silah taşıyan, molotof kokteyli hazırlayıp apronda atan, havalimanına girebileceği noktayı bilen ve Türkiye'ye uçuşa hazırlanan THY uçağının altına kadar giden Salman E.'nin her şeyi ince detayına kadar planladığı sanılıyor. Uçağa binemeden polisler tarafından ablukaya alınan ve planı son anda bozulan Salman E.'nin kızını kaçırdığı otomobili kiralaması ve plakasını söküp hareket etmesinin de plan üzerinde uzunca çalıştığının işareti olarak yorumlanıyor.