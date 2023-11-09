Belediyeden skandal karar

Almanya'nınPotsdam kenti, ülkeye 1909'da askeri ataşe olarak gelen ve ismi Babelsberg Köprüsü'ne verilen Enver Paşa'nın adını köprü ve şehir rehberinden sildi. 2. Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin ilerleyişini önlemek için Alman birlikleri tarafından havaya uçurulan ve eski haline getirilmeyerek bir ayıp işlenen tarihi köprünün adından Enver Paşa'nın ismi Sol Parti'nin önerisiyle çıkarıldı.SOL Parti'nin Potsdam Belediye Meclis Üyesi Anja Günther, önergesinde Enver Paşa'yı savaş suçlusu gösterdi. Paşanın sözde Ermeni soykırımının faili olduğu yalanı ortaya atıldı. Kaynak ise bilgi doğruluğu büyük tartışma konusu olan internet ansiklopedisi Wikipedia oldu. Günther, bir sonraki adımın Enver Paşa Köprüsü adının resmi temsilcilikler ile haritalardan kaldırılması için baskı olacağını söyledi.POTSDAM'IN Neubabelsberg ve Klein Glienicke semtlerini ayıran Teltow Kanalı'nın üzerinde kurulan Enver Paşa Köprüsü, 3 Eylül 1901 tarihinde kullanıma açıldı. 30 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki köprü, yaya trafiği için kullanıldı. Söz konusu köprüyü Enver Paşa, Friedrich Sarre'nin villasına gitmek için kullandı. İnşa edildiğinde Babelsberg Köprüsü veya Babelsberg Şatosu Köprüsü olarak adlandırılan köprüye 1915'te Enver Paşa Köprüsü adı verildi.