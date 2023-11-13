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Giriş Tarihi: 13.11.2023

75 yıl sonra ortaklık kuruluyor

Fatih YILMAZ
75 yıl sonra ortaklık kuruluyor

Hessen Eyaleti’nde 75 yıl sonra CDU, SPD ile koalisyon masasına oturdu. CDU, Yeşiller ile ortaklığı noktalarken, SPD 25 yıl sonra hükümet ortağı olacak

CDU BIRINCI PARTI SEÇILDI
HESSEN Eyaleti'nde 8 Ekim'de yapılan seçimde birinci parti seçilen Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), koalisyon kurmak için Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile beş kez bir araya geldi. Görüşmeler sonrası CDU, Yeşiller ile 10 yıldır süren hükümet ortaklığını sonlandırma kararı aldı. CDU, 75 yıl sonra SPD ile koalisyon hükümeti kuracak.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
SPD parti meclisi ve eyalet yönetimi cuma akşamı Kassel'deki toplantısında oybirliğiyle CDU ile koalisyon görüşmelerine başlama kararı aldı. CDU Hessen Başkanı ve Eyalet Başbakanı Boris Rhein ise, "SPD ile bir hükümet kurma girişiminde bulunmak ve 70 yıldır ilk kez bir CDU - SPD koalisyonunda birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.
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75 yıl sonra ortaklık kuruluyor
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