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Giriş Tarihi: 15.11.2023

Öldüren cips yasaklandı

Öldüren cips yasaklandı

Dünyanın en acı biberinden yapılan ve ölümlere de neden olan cipse yasak geldi. Meydan okuma için tüketilen cipsin ülkeye ihracı durduruldu

AMAÇ TAKİPÇİ KAZANMAK
Gençlerin sosyal medyada takipçi kazanmak ve izlenirliklerini artırmak amacıyla meydan okuma için tükettiği dünyanın en acı cipsine ihraç yasağı geldi. Daha önce Bavyera, Baden Württemberg ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde satışına yasaklama getirilen cips artık Almanya'ya sokulmayacak.



EN ACI BİBERDEN YAPILIYOR
Dünyanın en acı biberinden yapılan 2.2 milyon scoville değerindeki cips çok sayıda çocuğun hastanelik olmasına, bazı ülkelerde de ölümlere sebebiyet vermişti. Yasaklamadan sonra Tüketici merkezleri, "Gıda güvenli olmalı. Dışarıdan güvenli olup olmadığı görülmüyor" açıklaması yaptı.
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Öldüren cips yasaklandı
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