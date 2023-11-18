Frankfurt havaalanı Türk işçi arıyor

Yeni çalışanlar, Fraport bünyesindeki FraGround Fraport Handling Professionals şirketinde görevlendirilecek. Fraground, Türk çalışan bulabilmek için SABAH Avrupa ile geniş kapsamlı bir reklam anlaşması yaptı. Fraground Genel Müdürü Carsten Röcken, "Yer hizmetlerinde, başta bagaj görevlisi olmak üzere birçok alanda çok sayıda elemana ihtiyacımız var. Yapılan her başvuru bizi memnun edecektir" diye konuştu.Çalışanlaraçok sayıda sosyal hizmet sağlandığını, iyi bir maaş verildiğini anlatan Röcken, "Bunun yanı sıra ücretsiz tren bileti ve indirimli akaryakıt imkânı var" dedi. Şirketin diğer Genel Müdürü Markus Kleiner de, "Şirket yeni personele hoşgeldin primi olarak 1000 euro ödüyor. Ek hizmetlerle her gün 180 euro ilave kazanç sağlama imkânı bulunuyor. Zaten halihazırda çok sayıda Türk çalışanımız var" diye konuştu."Daha fazla Türk çalışan gelmesine sevinirim. Bize gelin ve havaalanının büyüleyici atmosferinde çalışın" dedi. Yeni Personel Alımından Sorumlu Özkan Kılıç ve Personel Müdürü Nicolas Liebold de, "Yeni gelen personele birçok ayrıcalıklar var. İndirimli alışveriş imkânı tanınıyor, ücretsiz tren bileti veriliyor. Personele aynı zamanda Mart 2024'ten itibaren iyi bir zam yapılacak" diye konuştu.Fragroundbünyesinde Frankfurt Havaalanı'nda çalışmak isteyenler ister elektronik posta yoluyla, isterse doğrudan şirketin internet sitesi üzerinden müracaatta bulunabilir. İlgi duyanlar jobs@fraground.de adresine mail gönderebileceği gibi, www.fraground. de sitesinden de online kayıt yaptırabilir. Dileyenler ise 069-690 22 050 (Almanya dışından +49 69 690 22 050) numaralı telefondan daha geniş bilgi alabilir.