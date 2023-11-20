Karsu, ‘Yılın Kadını’ seçildi

Karsu'yu rol model olarak gören Harper's Bazaar dergisi, onun henüz hayallerini gerçekleştirmemiş kadınlara ilham verdiğini ve bu yüzden ödülü hak ettiğini ifade etti. Dergi, Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Karsu'nun hemen harekete geçip Hollanda'yı desteğe çağırdığını vurguladı.korkunç geceden itibaren herkesi etkilediğine dikkat çeken dergi, "Yapılan yardımların yüzü oldu. Depremzedeleri unutmamak için vakıf kurdu. Karsu'nun tükenmez enerjisi ve kararlılığı, özellikle bu yıl dünyada ihtiyaç duyulan sevgi gücünü simgeliyor. İşte bu nedenle yılın kadını seçildi" ifadelerine yer verdi.