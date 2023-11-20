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Giriş Tarihi: 20.11.2023

Karsu, ‘Yılın Kadını’ seçildi

Yalçın ÇAKIR
Karsu, ‘Yılın Kadını’ seçildi

Hollanda’da yaşayan sanatçı Karsu Dönmez, moda dergisi Harper’s Bazaar tarafından ‘Yılın Kadını’ seçildi. Dergi, “O kadınlara ilham kaynağı oldu” dedi

Karsu'yu rol model olarak gören Harper's Bazaar dergisi, onun henüz hayallerini gerçekleştirmemiş kadınlara ilham verdiğini ve bu yüzden ödülü hak ettiğini ifade etti. Dergi, Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Karsu'nun hemen harekete geçip Hollanda'yı desteğe çağırdığını vurguladı.

SEVGİNİN SİMGESİ
Karsu'nun korkunç geceden itibaren herkesi etkilediğine dikkat çeken dergi, "Yapılan yardımların yüzü oldu. Depremzedeleri unutmamak için vakıf kurdu. Karsu'nun tükenmez enerjisi ve kararlılığı, özellikle bu yıl dünyada ihtiyaç duyulan sevgi gücünü simgeliyor. İşte bu nedenle yılın kadını seçildi" ifadelerine yer verdi.
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Karsu, ‘Yılın Kadını’ seçildi
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