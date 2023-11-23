Almanya’dan İsrail’e uyarı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya uyarıda bulundu ve Yahudi yerleşim yerlerinde meydana gelen şiddeti kınamasını istedi. Bakan, "Gazze'deki insanlar korunmalı. Mücadele Hamas'a karşı yürütülüyor, Gazze'deki sivil halka, masum insanlara, kadınlara ve çocuklara, masum Filistinlilere karşı değil" dedi.BAERBOCKGazze'deki insanların içme suyu ve ilaç temin edebilecekleri güvenli yerlere sahip olmalarının sağlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti. Bakan, "Öncelik Gazze halkına insani yardım ulaştırmak" diye konuştu. Musevi kökenli Alman yazar Deborah Feldman ise İsrail hükümetiyle koşulsuz dayanışmanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. BERLİN