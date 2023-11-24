Hollanda’da siyasi deprem

Hollanda'da camilerin kapatılmasını, Kuran-ı Kerim'in toplatılmasını isteyen İslam ve göçmen düşmanı Geert Wilders'in liderlik ettiği Özgürlük Partisi (PVV), erken genel seçimden zaferle çıktı. 2017 seçiminde ikinci, 2021 seçiminde ise üçüncü parti olan PVV, önceki gün yapılan seçimde birinci sıraya yükseldi. PVV, 150 koltuklu mecliste 2021 seçimindeki 20 koltuk sayısını 37'ye yükseltti.Parlamentoya 25 yıl önce giren 60 yaşındaki Wilders'in bu zaferi, Hollanda'da olduğu gibi tüm dünyada yankı buldu. Wilders, "PVV artık hiçbir partinin görmezden gelemeyeceği sandalyeye ulaştı. Ülkeyi biz yöneteceğiz" dedi. Wilders'in bu sözleri başta ülkedeki Müslümanlar arasında endişe ve korkuya neden oldu. Diğer partilerde PVV'yi dışarıda bırakma hesapları başladı. Farklı modeller dillendirildi.milyon 300 bin seçmenin yüzde 77.8'inin sandık başına gittiği seçim sonunda Yeşil Sol (GL) ve İşçi Partisi (PvdA) ittifakı vekil sayısını 17'den 25'e çıkardı ve ikinci parti oldu. Dilan Yeşilgöz liderliğinde seçimlere katılan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) koltuk sayısında 10 kayıp yaşadı. İktidar hayali kuran parti, meclise 24 vekil soktu. Yeni Sosyal Sözleşme (NSC) Partisi 20, D66 15 vekil kayıpla 9, CDA 10 kayıpla 5 vekil elde etti. DENK partisinde üç olan vekil sayısı değişmedi. 76 vekile ulaşmak için hesaplar başladı.İslam'a hakaret içeren 'Fitne" isimli belgesel hazırladı.Kuran-ı Kerim ve başörtüsüne yasaklama istedi.Cami önlerinde eylemler yapıp kapatılmalarını talep etti.FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlerin ülkeden ayrılmalarını istedi.Türk ve İslam düşmanlığını her fırsatta ortaya koydu.Faslılara hakaret yağdırınca 7 yıl süren davada mahkûm oldu.