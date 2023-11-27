Şahin: Kemoterapi tarihe karışacak

Almanbasınına verdiği röportajda kanser çalışmalarının bir hayli ilerlediğini açıklayan Prof. Dr. Uğur Şahin, mRNA teknolojisi sayesinde tıp dünyasının değişeceğini söyledi. Şahin, mRNA ile sadece kanser değil, her türlü hastalığa karşı birçok ilaç geliştirileceğini belirtti.Her hastanın kanser hücresinin farklı olduğunu ve bireyselleştirilmiş kanser tedavisine öncelik verdiklerini anlatan Şahin, "Vücudun kendi savunma sisteminin kanserle savaşabilmesi için çalışıyoruz. Bu sayede tüm vücudu zehirleyen kemoterapiye artık ihtiyaç kalmayacak" dedi.