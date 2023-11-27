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Giriş Tarihi: 27.11.2023

Şahin: Kemoterapi tarihe karışacak

Mustafa AKBABA
Şahin: Kemoterapi tarihe karışacak

BioNTech şirketinin kurucusu Uğur Şahin, ilerleyen yıllarda kemoterapiye artık ihtiyaç kalmayacağını bildirdi

Alman basınına verdiği röportajda kanser çalışmalarının bir hayli ilerlediğini açıklayan Prof. Dr. Uğur Şahin, mRNA teknolojisi sayesinde tıp dünyasının değişeceğini söyledi. Şahin, mRNA ile sadece kanser değil, her türlü hastalığa karşı birçok ilaç geliştirileceğini belirtti.



Her hastanın kanser hücresinin farklı olduğunu ve bireyselleştirilmiş kanser tedavisine öncelik verdiklerini anlatan Şahin, "Vücudun kendi savunma sisteminin kanserle savaşabilmesi için çalışıyoruz. Bu sayede tüm vücudu zehirleyen kemoterapiye artık ihtiyaç kalmayacak" dedi.
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Şahin: Kemoterapi tarihe karışacak
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