Müslüman düşmanlığı siparişlere yansıdı

İnternet üzerinden verilen siparişlerde Müslümanlara açık açık hakaret edilirken, İsrail'in katliamını onaylayan yazılar not olarak düşülüyor. Irkçı notlarla birlikte yapılan siparişlerden biri de Dortmund'da çiğ köfte dükkanı işleten 33 yaşındaki Mehmet Girgin'e gönderildi. Girgin, dijital sipariş cihazından ırkçı mesajlar gönderildiğini belirtti.Notlarda ilk önce Almanca daha sonra Türkçe olarak "İslam ve onun taraftarlarına ölüm. Yaşasın İsrail. Tüm Filistinli çocuklara tecavüz" ile, "Bütün Filistinlilerin ailelerine tecavüz edilsin. Yaşasın İsrail" ve "Tüm Filistinli çocukları öldürün. Yaşasın İsrail" yazıları yer alıyor. Girgin, notları alınca şaşkınlık ve üzüntü ile polise başvurduklarını söyledi.Girgin, "Siparişlerin sahte isimle yapıldığı belirlendi. Ama kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor. Olayı devlet güvenlik dairesi araştırıyor. Bugüne kadar böyle bir saldırı ile karşılaşmamıştım. Burada doğdum. Burada dükkan işletiyorum. Bu ülkenin ekonomisine vergilerimizle katkı sağlıyoruz. Bu düşmanlık beni çok üzdü" diye konuştu.İSRAİL ve Filistin arasında yaşanan çatışmada özellikle Alman basınının nefret dilinin toplumu zehirlediğini kaydeden Girgin, "Bu da bizleri hedef tahtasına oturtuyor. Yetkililerden bu tehditleri yapanları kısa sürede bulup cezalandırmalarını bekliyoruz. Güvenliğimizden endişeliyiz" dedi.