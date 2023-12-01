5.5 milyon insan evini ısıtamadı

Federal İstatistik Dairesi, geçen yıl maddi nedenlerden dolayı 5,5 milyon insanın parasızlıktan evlerini veya dairelerini yeterince ısıtamadığını açıkladı. Dairenin, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'na göre, durumdan nüfusun yaklaşık yüzde 6.6'sı etkilendi. Bu oran, 2021 yılına kıyasla iki kat artışı işaret etti. Artışın ana nedeni Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olarak artan enerji fiyatları oldu. Evini ısıtamayanların başını tek başına çocuk bakan ebeveynler çekti (yüzde 14,1). Üç çocuklu ailelerde oran yüzde 9.7 olarak istatistiklere yansıdı.