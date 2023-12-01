Bombacı gruba ceza yağdı

Almanya'da Werner Somogyi (57) liderliğinde toplanan ve ülkedeki 14 camiye eş zamanlı baskın düzenleyip Müslüman katliamı yapmayı planlayan ırkçı grubun davası tamamlandı. Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada grubun elebaşı Werner Somogyi, altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dokuz üye birkaç yıl ceza aldı. Bunlardan bazıları şartlı tahliye edildi. Bir sanık ise beraat etti.HÂKİM, 13 Nisan 2021'den bu yana görülen davada Werner Somogyi'nin bir terörist grup kurduğuna kanaat getirdi. Savcı, elebaşı için yedi yıl hapis talebinde bulunmuştu. Grup üyelerinin Almanya'nın mülteciler tarafından ele geçirilme düşüncesiyle hareket ettiği savcılık iddianamesinde yer almıştı. Grubun camilere, politikacılara saldırarak ülkede bir iç savaş çıkarmak istediği belirtilmişti.TERÖR grubunun yargılanması 170 gün sürdü. Duruşmalarda 130'dan fazla tanık dinlendi. Grubun birçok sohbet kaydı da dahil olmak üzere yaklaşık bin belge ele alındı. Bir mahkeme sözcüsü, 200'den fazla kayıtlı telefon görüşmesinin de dinlendiğini aktardı. Şüphelilerden biri iddianame hazırlanmadan önce gözaltında ölmüştü.Cuma namazında camilere kanlı baskın yapacaklardı.Camileri kundaklayacaklardı.Müslümanları provoke edip ülkede iş savaş çıkartacaklardı.Ortalığı kan gölüne çevireceklerdi.Meclisi basıp vekilleri öldüreceklerdi.Kalaşnikof siparişi verdiler.27 silah yakalattılar.Daha fazla ağır silah için para topladılar.1000 kişilik milis kurmak istediler.