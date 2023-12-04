Burak’ın dosyası sümenaltı edildi

Başkent Berlin'in Neuköln ilçesinde 5 Nisan 2012 günü öldürülen ve ırkçı cinayete kurban gittiği üzerinde durulan Burak Bektaş'ın soruşturmasına bakan dönemin cinayet masası şefi hakkında soruşturma açıldı. Bektaş soruşturmasını yürüten 6. Cinayet Masası şefi Alexander H.'nın yüzlerce ırkçı saldırı dosyasını gündeme almadığı üzerinde duruluyor.Berlin Eyalet Kriminal Dairesi'ne bağlı Devlet Güvenlik Dairesi başkanlığına kadar yükselen Alexander H.'nin 364 suçu yıllarca işleme almadığı belirtildi. Burak Bektaş'ın davasını başından beri yöneten Alexander H. ile birlikte bir memur adaleti engelleme şüphesiyle soruşturmaya tabi tutuldu. İşleme alınmayan dosyalardan çoğunun ırkçılık motifli olduğu belirtiliyor.Burak Bektaş, bir grup arkadaşıyla Neukölln Hastanesi'nin karşısında sohbet ederken, aniden ortaya çıkan uzun boylu ve kapüşonlu bir kişi tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüştü. Olayda Burak Bektaş'ın iki arkadaşı ağır yaralanmıştı. Katil zanlısı, karanlığı fırsat bilip ortadan kaybolmuştu. O günden sonra Burak'ın ırkçı saldırıya kurban gittiği dile getirildi, ancak sonuç alınamadı.