Ayrımcılığı ikna yoluyla çözdüm

Kırşehir'in Sıdıklı Küçükoba Köyü'nde doğdu, 1970 yılının başında dört kardeşi ve annesiyle birlikte Hollanda'da halı fabrikasında çalışan babasının yanına geldi. 17 yaşında halı fabrikasında işe başlayan ve iki yıl çalışan Hamit Karakuş (58), 'Bu iş bana göre değil' dedi ve polis oldu. Pek çok ilke imza atan Karakuş, Kuzey Hollanda Emniyet Müdürlüğü'ne giden yolu SABAH'a anlattı.Hollanda'nın Türkleri kalıcı görmediğini, ilk kuşak Türklerin de kendilerini kalıcı hissetmediğini söyleyen Karakuş, "Hollanda'ya geldiğimde dil kursları da yoktu. Bir gün çarşıda yürürken kalabalığa rastladım. El, kol işaretleriykle iletişim kurdum. Onlardan dili öğrendim. Girişkenliğim bu yolda işe yaradı. Ülkeyi, kültürünü ve dilini tanımak ve bilmek için toplumun içinde olmam gerekiyordu" dedi.Gece gündüz demeden eksikliklerini gidermek için çalıştığını söyleyen Karakuş, "Aklıma takılan, 'Biz neden hep fabrikada işçi, onlar yönetici?' sorusu vardı. Cevabının 'eğitim' olduğunu görünce eğitimime daha da önem verdim" diye konuştu. Polis olduktan sonra ayrımcılıkla yüzleştiğini ifade eden Karakuş, ayrımcılığı kavga ederek değil, karşısındakileri ikna ederek aştığını söyledi.Karakuş, "Emniyette gizli bilgilerin olduğu kata çıktığımda, dolaplar yüzüme kapanırdı. Bir gün Hollandalı arkadaşımı önden gönderdim. Dolaplar kapanmadı. Sonra onlara, 'Yakalandınız. Gelin oturup konuşalım' dedim. Onlara kendimi anlattım. O konuşmadan sonra artık o dolaplar yüzüme hiçbir zaman kapanmadı. Hep karşı tarafı suçlamak değil, ikna etmek tercihim oldu" dedi.1988 yılında Gelderland Polis Okulu'ndan mezun ilk Türk olan Karakuş, 10 yıl polislik yaptıktan sonra atıldığı siyasette de ilkleri başardı. İşçi Partisi'nin (PvdA) önemli isimlerinden biri olan Karakuş, 'İlk Türk Senato Üyesi' ve 'İlk Türk kökenli Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı' oldu. Üç çocuk babası Karakuş, 1 Eylül'de 3 bin 500 polisin görev yaptığı Kuzey Hollanda Emniyet Müdürlüğü'nün başına geçti.