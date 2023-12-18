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Giriş Tarihi: 18.12.2023

Cem Belevi’ye Almanya’dan büyük ayıp

MEHMET UZUN
Cem Belevi’ye Almanya’dan büyük ayıp

Arkadaşının düğününe katılmak için Bremen’e gelen şarkıcı Cem Belevi, havalimanından geri çevrildi. Polis, sevilen sanatçıyı vize konusunda çıkardığı bahanelerle mağdur etti

Bremen'e önceki gün iş insanı Hüseyin Selim Kahya'nın kızının düğününe katılmak için gelen Mustafa Cem Belevi, havalimanında gümrükten içeriye sokulmadı. Geçerli Schengen Vizesi bulunmasına rağmen Almanya'ya girişine izin verilmeyen Belevi, mağdur edildi. Bremen'den İstanbul'a aynı gün uçuş olmadığı gerekçesiyle bir gün gözaltında tutulmak istenen Belevi, durumu kabul etmeyince Hamburg'a götürülüp oradan İstanbul'a gönderildi. Cem Belevi'nin Almanya'ya sokulmama nedeni, vizeyi Fransa Başkonsolosluğu üzerinden alması gösterildi.
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Cem Belevi’ye Almanya’dan büyük ayıp
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