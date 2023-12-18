Cem Belevi’ye Almanya’dan büyük ayıp

Bremen'e önceki gün iş insanı Hüseyin Selim Kahya'nın kızının düğününe katılmak için gelen Mustafa Cem Belevi, havalimanında gümrükten içeriye sokulmadı. Geçerli Schengen Vizesi bulunmasına rağmen Almanya'ya girişine izin verilmeyen Belevi, mağdur edildi. Bremen'den İstanbul'a aynı gün uçuş olmadığı gerekçesiyle bir gün gözaltında tutulmak istenen Belevi, durumu kabul etmeyince Hamburg'a götürülüp oradan İstanbul'a gönderildi. Cem Belevi'nin Almanya'ya sokulmama nedeni, vizeyi Fransa Başkonsolosluğu üzerinden alması gösterildi.