1999 öncesine şaşırtan iptal

Tartışmalı kararları Duisburg, Wuppertal ve Krefeld belediyeleri verdi. Belediyeler, yeni pasaport almaya giden Türklerden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örnekleri istedi. Belgelerde bu kişilerin yeniden Türk vatandaşlığına geçtiğini gören belediyeler, vatandaşlıkları mercek altına aldı. Sonunda belediyeler, belgelerdeki "Türk vatandaşlığına yeniden alınma tarihlerinin" yanlış olduğu kanaatine vardı.Belediyeler, ibraz edilen Vukuatlı Nüfus Kayıt Örnekleri'ndeki tarihlerin 1999 yılına ait olmasına rağmen "Türk vatandaşlığa geçiş tarihlerinin 2000'den sonra olduğu" iddiasıyla, vatandaşlık iptallerine karar verdi. Bunun üzerine Türkler konuyu yargıya taşıdı. Üç dava da Düsseldorf İdari Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme ise, bu konuda karar verebilmek için Avrupa Adalet Divanı'nın (ABAD) görüşünü istedi.Abad Başsavcısı Maciej Szpunar, Alman vatandaşı olduktan sonra yeniden Türk vatandaşı olanların Alman vatandaşlığından çıkarılmasının AB yasalarına uygun olduğu kanaatine vardı. ABAD henüz karar vermese de, hakimler genelde başsavcıların görüşü doğrultusunda karar veriyor. Almanya genelde, vatandaşlık yasasının değiştiği 2000 yılından önce Türk vatandaşı olanların çifte vatandaşlıklarını kabul ediyor.