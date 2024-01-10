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Giriş Tarihi: 10.1.2024

Wilders’ten geri adım

Yalçın ÇAKIR
Wilders’ten geri adım

İslam ve göçmen karşıtı Wilders, iktidar hesabına başlayınca meclise sunduğu ‘İslami ifadelerin yasaklanması’ tasarısını apar topar geri çekti

DİĞER PARTİLERE MESAJ
Hollanda'da ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders geri adım attı. Wilders, 2018'de ülkede camilerin, İslam okullarının kapanmasını ve Kur'an-ı Kerim'in yasaklanmasını içeren "İslami ifadelerin yasaklanması" adlı yasa tasarısını meclisten geri çekti. Wilders'in bu hamlesi, yeni koalisyon hükümetinin kurulması aşamasında diğer partilere mesaj olarak yorumlandı.

KOLTUK HESABI YAPIYOR
WILDERS'İN geri çektiği bir başka tasarıda da çifte vatandaş olanlara seçme ve seçilme hakkı verilmemesini içeren tasarı oldu. Wilders, tasarıda dönemin Adalet Bakanı şimdi ise Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) lideri Yeşilgöz'ü hedef almıştı. 22 Kasım 2023'teki seçimde birinci parti olan PVV, VVD, NSC ve BBB partileriyle hükümet kurmak istiyor.
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Wilders’ten geri adım
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