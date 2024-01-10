Wilders’ten geri adım

Hollanda'da ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders geri adım attı. Wilders, 2018'de ülkede camilerin, İslam okullarının kapanmasını ve Kur'an-ı Kerim'in yasaklanmasını içeren "İslami ifadelerin yasaklanması" adlı yasa tasarısını meclisten geri çekti. Wilders'in bu hamlesi, yeni koalisyon hükümetinin kurulması aşamasında diğer partilere mesaj olarak yorumlandı.WILDERS'İN geri çektiği bir başka tasarıda da çifte vatandaş olanlara seçme ve seçilme hakkı verilmemesini içeren tasarı oldu. Wilders, tasarıda dönemin Adalet Bakanı şimdi ise Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) lideri Yeşilgöz'ü hedef almıştı. 22 Kasım 2023'teki seçimde birinci parti olan PVV, VVD, NSC ve BBB partileriyle hükümet kurmak istiyor.