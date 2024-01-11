Suçlu iadesine uzaklık bahanesi

Hollanda'dan Türkiye'ye uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan ve Almanya'da yakalanan bir zanlının Türkiye'ye iadesi, garip bir gerekçeyle durduruldu. Türkiye'nin iki yıl önce iadesini istediği zanlının Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki cezaevinde tutulması ve İzmir Adliyesi'nde yargılanacak olması, Federal Anayasa Mahkemesi'nin iadeyi durdurmasına gerekçe oldu.Anayasa Mahkemesi, 4 Eylül 2023 tarihinde Celle Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin iadeyi kabul edip erteleme başvurusunu reddetmesine itirazı ele aldı ve sanığın davaya şahsen katılmasına izin verilmeyeceği iddiasını yerinde buldu. Oysa eyalet mahkemesine 400 kilometrelik mesafe nedeniyle duruşmalara video görüntüsü ile katılma garantisi verilmişti.