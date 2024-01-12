AfD’nin korkunç sürgün planı

Almanya'nın Potsdam kentindeki bir otelde, 25 Kasım 2023 günü milyonlarca göçmenin Alman vatandaşı olup olmadıklarına bakılmaksızın topluca sınırdışı edilmesiyle ilgili gizli toplantı yapıldığı ortaya çıktı. Correctiv adlı haber sitesinin ortaya çıkardığı toplantıda, Nazilerin dört milyon Yahudi'yi Madagaskar'a sürmeyi planlaması gibi, göçmenlerin Afrika'da bir bölgeye sürülmesinin görüşüldüğü kaydedildi.Avusturyalıırkçı Martin Sellner'in göçmenlerden kurtulmak için oluşturduğu korkunç taslak planının, göçmen karşıtı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) iktidara gelmesiyle devreye sokulacağı ve uzun zaman alacak bir plan olduğu anlaşıldı. Irkçılar, Afrika'da oluşturulacak bölgede iki milyon kadar insanın yaşamasını öngörürken, mültecileri destekleyen herkesin de oraya gidebileceğini dile getirdi.Sadece Sellner'in konuştuğu belirtilen toplantıya katılımcılar mektupla davet edildi. Mektupta plandan "Ülkemizi tekrar normal ve sağlıklı bir rotaya sokma şansı" diye söz edildiği ve katılımcılara beş bin euro bağış yapma şartı getirildiği aktarıldı. Seller'in ülkeden göndermeyi planladığı grubu, 'Sığınmacılar, kalma hakkına sahip yabancılar ve asimile olmamış vatandaşlar' diyerek gruplara ayırdığı ortaya çıktı.Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı (BfV) Thomas Haldenwang, aşırı sağcılığın ve antisemitizmin oluşturduğu tehlikelerin henüz yeterince fark edilmediğini söyledi. Almanya'da demokrasinin, toplumun merkezi tarafından algılandığından daha büyük bir tehdit altında olduğuna inandığını söyleyen Haldenwang, "Güvenlik makamları demokrasiye yönelik tehditlere karşı ancak sınırlı önlem alabiliyor" dedi. Toplumun merkezinin, ülkedeki sessiz çoğunluğun uyanmasını isteyen Haldenwang, Almanya'daki aşırıcılığa karşı net bir tavır alması çağrısı yaptı.Toplantınınkatılımcıları, Sellner'e planın nasıl uygulanacağını sorduğunda verdiği cevabın, "İnsanlara uyum sağlamaları için 'yüksek düzeyde baskı' uygulamak zorundasınız. Örneğin 'özelleştirilmiş yasalar' yoluyla. Bu onlarca yıl sürecek bir proje" olduğu belirtildi.Avusturya'dan aşırı sağcı Martin Sellner, AfD lideri Alice Weidel'in partide genel sekreter gibi etkisi olan danışmanı ve sağ kolu Roland Hartwig, AfD'li Federal Milletvekili Gerrit Huy, Saksonya Anhalt Eyalet Meclisi'nde AfD Grubu Başkanı olan Tim Krause, toplantıyı organize eden olarak emekli diş hekimi Gernot Mörig ve ailesi, Backwerk adlı fırınlar zincirinin eski ortağı şimdiki 'Hans im Glück' adlı restoran zincirleri sahibi Hans Christian Limmer, CDU üyesi emlakçı Silke Schröder, ırkçı dernek üyeleri, avukatlar toplantının katılımcıları oldu.anketine göre Saksonya, Thüringen ve Brandenburg eyalet parlamentosu seçimi bu pazar günü yapılmış olsa AfD, Thüringen'de oyların yüzde 36'sını, Saksonya'da yüzde 34'ünü ve Brandenburg'da ise yüzde 32'sini alabilir.