Onurcan için 20 camide kampanya

Almanya'nın Offenbach kentinde yaşayan ve 13 Ocak günü rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Onurcan Kerimoğlu'na kan kanseri teşhisi konuldu. Frankfurt'ta tedavi altına alınan ve hastalığı hızla ilerleyen Onurcan için Alman Kemik İliği Bilgi Bağış Bankası (DKMS) devreye girdi. Onurcan'ın eski sağlığına kavuşabilmesi için eyaletteki 20 camide hızla kampanya düzenlendi. Cemevlerinin de destek verdiği kampanya bugün eş zamanlı olarak saat 10.00'da başlayacak ve 18.00'e kadar sürecek. Herkesi duyarlı olmaya davet eden baba Tacim Kerimoğlu, "Onurcanımızı ve onun gibi olanları yaşatmak için lütfen kampanyaya katılın, tükürük örneği verin" dedi.