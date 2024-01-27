Yasını tutacak mezarımız yok

Tarihler 27 Ocak 1999'u gösterdiğinde henüz 10 yaşındayken ortadan kaybolan Hilal Ercan'ın izine hâlâ rastlanamadı. Hilal'in kayboluşunun yıldönümü dolayısıyla Hamburg Savcılığı Sözcüsü Liddy Oechtering açıklamada bulundu. Oechtering, "Henüz bir fail tespit edemedik. Titiz çalışılıyor. Hamburg'un yakın suç tarihinde, bu kadar büyük bir gayretle takip edilen benzer vaka yok" dedi.Oechtering, diğer vakalarla paralellik olup olmadığını görmek için ulusal ve Avrupa çapında bir soruşturma yürütüldüğünü de söyledi, "Dosya ise kapanmayacak" dedi. Hilal'in abisi Abbas Ercan ise "Acı 25 yıl önceki gibi aynı ve bu değişmeyecek. Hâlâ yas tutabileceğimiz bir mezarımız yok. Failin bir noktada kendini ifşa edeceğini ve bildiklerini mezara götürmeyeceğini umuyoruz" diye konuştu.Hilal'in hayatta olduğuna ilişkin umutlarının kalmadığını söyleyen Ercan, zamanında Hilal'i Türkiye'ye kaçırdıkları şüphesiyle aile içinde de araştırma yapıldığını ifade etti. Abbas Ercan, "Polis o dönemde her ipucunu takip etmek zorundaydı. Zan altında bırakıldık. Bu aile için hoş değildi ama artık onları bu konuda suçlamıyorum" dedi.