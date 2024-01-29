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Giriş Tarihi: 29.1.2024

Kızını kaçırmak isteyen babaya 500 bin euro ceza

İkbal ÖZAKINCI İkbal ÖZAKINCI
Kızını kaçırmak isteyen babaya 500 bin euro ceza

Eşiyle velayet konusunda tartışıp kızını Türkiye’ye kaçırmak isterken Hamburg Havalimanı’nın 19 saat kullanılmasını engelleyen Salman E.’ye ağır fatura çıkarıldı

STADE kentinde annesiyle yaşayan kızını kaçırıp, plakasını söktüğü otomobille Hamburg Havalimanı'nda bariyerleri aşarak aprona giren, kızını Türkiye'ye götürmek için 19 saat boyunca pazarlık yapan Salman E.'ye (35) yüklü fatura çıkarıldı. Havalimanı işletmesi, uçuş operasyonlarını 19 saat boyunca felç eden Salman E.'den yarım milyon euro talep etti. Salman E., aprona girdikten sonra üç el ateş etmiş, iki molotof kokteyli atmış ve THY uçağının altına park edip, bomba patlatma tehdidinde bulunmuştu. Havalimanı, eylem boyunca tüm uçuşları iptal etmişti. Uzun pazarlık sonrası Salman E., kızını bırakıp teslim olmuştu.
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Kızını kaçırmak isteyen babaya 500 bin euro ceza
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