Haberler Avrupa Haberleri BioNTech’in ilk kanser ilacı 2026’da piyasada
Giriş Tarihi: 10.2.2024

BioNTech’in ilk kanser ilacı 2026’da piyasada

Cengiz PARLAYAN
BioNTech’in ilk kanser ilacı 2026’da piyasada

Koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyla dikkatleri üzerine çeken BioNTech, kanser aşısı müjdesini verdi. İlk aşı 2026’da piyasada olacak

Almanya'da yaşayan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Prof. Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan BioNTech, ilk kanser aşılarının 2026 yılına kadar ruhsat alıp piyasaya çıkacağına inanıyor. BioNTech'in kurucusu ve CEO'su Prof. Şahin, "Uzun vadede kanseri kontrol altına alma ya da ideal olarak iyileştirme yolunda ilerlediğimize inanıyorum" dedi.

İLK DENEYLER BAŞARILI
BioNTech'in cilt, bağırsak, rahim, prostat ve akciğer kanseri gibi kanser hastalıkları üzerine 29 ayrı klinik araştırmasının sürdüğünü belirten Şahin, "2030'a kadar geniş bir kanser tedavisi portföyüne sahip olmak istiyoruz" dedi. Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk deneylerde büyük bir başarı sağlandığını açıkladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
BioNTech’in ilk kanser ilacı 2026’da piyasada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA