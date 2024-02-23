Anavatana döndü başarı hikâyesi yazdı

Avrupa ülkelerine göç eden Türklerin torunları, başarıdan başarıya koşuyor. Pek çok alanda adlarından söz ettiren Türklerin bir kısmı da artık yaşadıkları ülkelerde edindikleri tecrübeyi Türkiye'ye taşıyor. Bunlardan biri de Hollanda'nın Zaandam kentinde dünyaya gelen Arzu Samat. Trabzonlu olan Samat, Türkiye'de kurduğu danışmanlık şirketiyle Avrupalı iş insanlarını yönlendiriyor.İŞ yaşamına Hollanda'da oturum dosyaları kabul görmeyenlere yardımcı olan bir şirket kurarak başlayan Samat, "Ülkenin aile birleşimine dil şartı getirmesiyle işimi Türkiye'ye taşımaya karar verdim. Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu yakınına dil kursları açtım. Yüzlerce ailenin birleşiminde pay sahibi oldum. Paralel olarak Avrupalı iş insanlarına yatırım ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermeye başladım" dedi.İÇİNDE çocukluğundan bu yana yazma isteği olan ve Hollanda'da yaşarken İngilizce hikâye kitabı kaleme alan Samat, son iki yılda yazarlığa ağırlık verdiğini dile getirdi. Geçtiğimiz yıl 'Konuşalım mı?' adlı kitabını piyasaya süren Arzu Samat çalışmalarını, "İki hafta önce 'Sofia ve Kral' adında yeni kitabım yayınlandı. Kendimi bildim bileli yazıyorum. Çok sayıda şarkının söz yazarlığını da yaptım" diyerek anlattı.