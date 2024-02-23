Genç yeteneğe Ajax’tan çirkin teklif

BELÇİKA'NIN Beringen kentinde yaşayan Gülener ailesi, 15 yaşındaki yetenekli çocukları Arda'ya Ajax'tan gelen şartlı transfer teklifini, "Türklüğümüzle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullanarak geri çevirdi. Hollanda'nın köklü kulüpleri arasında yer alan Roda JC Kerkrade'de forma giyen Arda'yı izleyen Ajax scout ekibinden Johan Wintt, Arda ile sözleşme imzalamayı ancak 'önce ABD'de bir takıma kiralama' koşuluna bağladı. Wintt, ayrıca genç Arda'nın ABD vatandaşı olup adını değiştirmesini isteyince baba Onur Gülener, tepki gösterip masadan kalktı.