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Giriş Tarihi: 23.2.2024

Genç yeteneğe Ajax’tan çirkin teklif

Fatih ÖZYAR
Genç yeteneğe Ajax’tan çirkin teklif

Hollanda’da yıldızı parlayan futbolcu Arda Gülener’e Ajax, “Sözleşme şartımız Türk adını değiştirip ABD’ye götürmek” teklifinde bulundu. Gülener ailesi, teklifi anında geri çevirdi

BELÇİKA'NIN Beringen kentinde yaşayan Gülener ailesi, 15 yaşındaki yetenekli çocukları Arda'ya Ajax'tan gelen şartlı transfer teklifini, "Türklüğümüzle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullanarak geri çevirdi. Hollanda'nın köklü kulüpleri arasında yer alan Roda JC Kerkrade'de forma giyen Arda'yı izleyen Ajax scout ekibinden Johan Wintt, Arda ile sözleşme imzalamayı ancak 'önce ABD'de bir takıma kiralama' koşuluna bağladı. Wintt, ayrıca genç Arda'nın ABD vatandaşı olup adını değiştirmesini isteyince baba Onur Gülener, tepki gösterip masadan kalktı.
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Genç yeteneğe Ajax’tan çirkin teklif
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