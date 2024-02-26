Çaresiz bir annenin feryadı: Yavrumu yaşatın

Berlin'de yaşayan dört çocuk annesi Müjde Ş. (34), 11 yıl önce maddi imkânsızlıklar nedeniyle gençlik dairesine başvurduklarını, o sırada eşinin saldırgan tavırları sebebiyle iki çocuğunun gençlik dairesince ellerinden alındığını ifade etti. Müjde Ş., "Oğlumu koruyucu aileye verdiler, ancak aile 7 yıl sonra 'çok sorunlu' diyerek kuruma iade etti. Yurda gönderildi. Şimdi sokaklarda yaşamaya başladı" dedi.MüjdeŞ., oğlunun kendini öldürmeye çalışan, çevresine zarar veren, uyuşturucu bağımlısı biri olup çıktığını dile getirdi. Çaresizlik içinde olduğunu söyleyen anne, "Kapalı klinikte tedavi görüp düzelmeli. Onun yaşamasını istiyorum. Gençlik Dairesi hiçbir şey yapmıyor. Cezai ehliyet sahibi olması için 14 yaşına girmesini bekliyorlar. O zaman hapse atabilirler. Ben her gün korkuyla yaşamaktan bıktım" diye konuştu.Oğlunun kaldığı yurtta çalışanlara ve diğer çocuklara saldırdığını, odasını ateşe verdiğini, sık sık yurttan kaçtığını anlatan Müjde Ş., "Sokakta da bir minibüsü kundakladı. Hırsızlık yaptığı, uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle birçok kez polis tarafından gözaltına alındı. Sekiz ay kapalı klinikte tutuldu. Ruhsal bakımdan hasta olduğu teşhisi kondu. Kadir'in tedavisi için daha sonra adım atılmadı" dedi.Doktor ve pedagogların, oğlu Kadir'in acilen kapalı bir psikiyatri kliniğine yatırılması yönünde rapor verdiğini anlatan Müjde Ş., "Oğlumun çok ciddi psikolojik sorunları var. Dört yıldır sokaklarda yaşıyor, intihar edeceğini söylüyor. Dışarıda adeta bir bomba geziyor. Yetkililere sesleniyorum, ne olur oğlumu kurtarın" şeklinde konuştu.Çevresine ve kendisine zarar vermeye başlayan Kadir Ş., birkaç kez de ilaç içerek intihara kalkıştı. Uyuşturucu bağımlısı da olan çocuğun kollarında derin kesikler var.Anne Müjde Ş., oğlunun velayetinin gençlik dairesinde olduğu için elinin kolunun bağlı olduğunu, bir şey yapamadığını ifade etti.