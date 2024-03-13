Müslümanlara hoşgörülü olun

İslam'ınAlmanya'ya ait olduğu söylemiyle dikkat çeken ve bu nedenle linç kampanyasına maruz kalan eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, bir röportajında ülkedeki Müslümanlara hoşgörülü olunmasını istedi. Frankfurt ve Köln kentlerindeki ramazan ışıklandırmasını hatırlatan Wulff, ışıklandırmanın 'çok önemli bir sinyal' olduğunu ifade etti.Wulff, "Noel'i kutlamak isteyenler, başkalarının ramazanı kutlamasına izin vermelidir. Milli futbol takımımızın kaptanının Müslüman olduğu, beş bin Müslüman askerin orduda görev yaptığı, ülkemiz ve özgürlüğümüz için hayatlarını riske attığı bir dönemde çok önemli bir sinyal. Göçmenler olmasaydı milli takım Lihtenştayn seviyesinde oynardı. Gerçek bu" diye konuştu.ve okullarda Hıristiyan şarkılarının yanında Müslüman şarkılarının da söylenmesini istediğini ifade eden Wullf, "Noel'i her yerde kutlamak istiyoruz. O zaman şu anda ramazanı kutlayanların da hatırlanmasına izin verebiliriz" diye konuştu. Wulff, "İslam artık Almanya'nın bir parçasıdır. Ben de bunu söyledim ve söylüyorum. Milyonlarca Alman Müslüman var" dedi.