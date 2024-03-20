CDU’nun planına tepki yağdı

Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) iktidara geldiğinde çalışabilenlerin işe gitmemesi halinde sosyal yardımlarının kesilmesi planı tepki çekti. SPD, Yeşiller, Sol Parti'nin yanı sıra Alman Sendikalar Konfederasyonu, İşçi Refah Derneği plana karşı çıktı. "Sadece toplumumuzdaki anlaşmazlığı körükleyip, demokrasi düşmanlarını cesaretlendiriyor" yorumu yapıldı.Tepkilerden biri de "İhtiyaç sahibi ailelere anayasal olarak hakları olan asgari geçim düzeyinin engellenmesi yanlış yaklaşımdır" şeklinde oldu. İşverenler ise CDU'nun planına destek verdi. İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Rainer Dulger, "Çalışabilecek ama çalışmayan dört milyon insan var" dedi ve planı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.