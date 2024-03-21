İzi bulununca teslim oldu

Almanya'da büyük soygun gerçekleştiren ve bulunması için peşine onlarca dedektif takılan Yasemin Gündoğan, köşeye sıkışınca teslim oldu. Çalıştığı Loomis adlı para nakil firmasından 21 Mayıs 2021 günü 8.2 milyon euro çalan ve Türkiye'ye kaçan Gündoğan'ın salı günü Türkiye'den uçakla Bremen'e geldiği, havalimanında polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.HÂKİM karşısına çıkarılan Gündoğan hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklu yargılanacak olan Gündoğan'ın teslim olma haberini avukatı duyurdu. Gündoğan'ın daha önce Çeşme'de olduğu ve villada kaldığı haberleri çıkmıştı. Almanya'dan 31 yaşındaki kadını bulmak için İspanyol dedektifler kiralanmıştı. Günlerce takibe rağmen Gündoğan'a ulaşılamamıştı.ÖLDÜRÜLMÜŞ olduğundan bile şüphelenilen Gündoğan'ın izine rastlandığı ve bu yüzden Almanya'da teslim olmaya karar verdiği üzerinde duruluyor. Tutuklamanın ardından en çok merak edilen, Gündoğan'ın soygunu tek başına mı yoksa bir çete yardımıyla mı gerçekleştirdiği ve paranın ne kadarını hâlâ elinde tuttuğu. Bu henüz bilinmezken, soyguna ilişkin detayları sorguda anlatması bekleniyor.PAKETLENEN banknotları ATM'lere takılacak para kasetlerine yerleştirmekle görevli olan Gündoğan, ülkedeki Paskalya tatilini fırsat bilip soygunu gerçekleştirmiş, soygun dört gün sonra anlaşılmıştı. Ordulu Gündoğan'ın paraları iki çöp konteynerine doldurup dışarıya çıkardığı ve kiraladığı minibüse yüklediği belirlenmişti. Gündoğan'ın kapıları ve garajı yakınlaştığı güvenliğe açtırdığı tespit edilmişti.