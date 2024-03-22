Doruk Pehlivan’ı durduramıyorlar

SPORyaşamını dört yıldır Almanya'da sürdüren milli hentbolcumuz Doruk Pehlivan (24), 2. Bundesliga ekibi HC Elbflorenz Dresden'de başarılı bir sezon geçiriyor. İki metreyi aşan boyuyla defansın bel kemiği olan Doruk, golleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Rakip takımlar, tutulması zor olan Doruk'u hücuma çıktığında üç oyuncuyla durdurmaya çalışıyor. Çok mücadele edip, kısa sürede Almanca'yı öğrenerek başarı grafiğini yükselttiğini söyleyen Doruk, Türk ailelere seslendi ve "Aileler çocuklarını futbol gibi hentbole de özendirmeli. Futbol takımımızda Almanya'dan çok sporcu var. Hentbolde de olabilir" dedi.