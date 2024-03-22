Paranın yerini söyleyecek

Bremen kentinde 21 Mayıs 2021 günü çalıştığı Loomis adlı para nakil firmasından 8.2 milyon euro çalan ve üç gün önce teslim olan Yasemin Gündoğan'ın (31) avukatı, müvekkilinin her şeyi anlatacağını söyledi. Avukat Carsten Scheuchzer, Gündoğan'ın suçunu itiraf edeceğini açıkladı ve "Benimle geçen yıl sonbaharda iletişime geçip Almanya'ya dönüp teslim olmak istediğini söyledi" dedi.Teslim olma sürecine ilişkin kısa bilgi de veren Scheuchzer, "Bu davayla yüzleşmek ve Almanya'ya dönmek istiyordu. Karar yeni kesinleşti" diye konuştu. Avukat, durumu savcıya anlattığını ve havalimanında gözaltı için ekibin beklediğini belirtti. Gündoğan'ın arkasında bir çete olmadığını da anlatan avukat, gönüllü teslim olduğu için cezada indirim olasılığının arttığını dile getirdi.Bremensavcılığı sözcüsü Frank Passade, Gündoğan'ın yardım aldığından hareket ederken, "Daha ileriki soruşturmaları beklemek zorundayız" şeklinde açıklamada bulundu. Gündoğan'ın hâkim önüne çıkacağı duruşmalarda en çok merak edilen, paranın harcanıp harcanmadığı veya nerede kullanıldığı sorularına da cevap vermesi ve soygunu tüm yönleriyle anlatması bekleniyor.YaseminGündoğan'ın 8.2 milyon euro ile gayrimenkuller satın almış olabileceği ifade edilirken, paranın yerini söylemeyeceği, cezasını çektikten sonra rahatça lüks yaşamına devam edeceği dile getiriliyor. Senaryolardan biri de Gündoğan'ın bir çete tarafından kullanıldığı ve paranın sadece bir kısmını kendisine alabildiği şeklinde.