THK’dan gençlere pilotluk çağrısı

Türkiye'ninen köklü kurumlarından olan Türk Hava Kurumu (THK), Avrupa'da yaşayan Türk gençlerinin THK'da alacakları pilotluk eğitimi ile pilot olabileceklerini bildirdi. SABAH Avrupa'ya özel açıklamalarda bulunan Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, "THK'nın pilotaj eğitimi merkezi, dünyadaki sayılı eğitim merkezlerinden bir tanesidir. Hava kuvvetlerimizin temeli THK ile atılmıştır" dedi.BaşkanYurtnaç, "THK Vakfı'nın içerisinde uçuş akademimiz var ve uçuş eğitimi veriyor. Bu eğitimler hem Türkiye'deki gençlere hem de Avrupa'dan gelen öğrencilere veriliyor. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum: Çocuklarınızı gelin pilot yapın. Türkiye'deki pilotaj eğitimi dünyadaki sayılı eğitimlerden biridir. Birçok THY pilotu, temel eğitimini THK'da almıştır" diye konuştu.Yurtnaç,"Bugün yabancı hava yollarında uçan çok sayıda pilot da temel eğitimlerini Türk Hava Kurumu'ndan geçerek almıştır. Dolayısıyla güvenli bir kurumdur. Kurumsal bir yer ve eğitimi kaliteli bir yerdir" dedi. Avrupalı Türklere çocuklarının gelecekleri için pilotluğa doğru yönelmelerini tavsiye ettiğini vurgulayan Başkan Kemal Yurtnaç, "Çocuklar, geleceği olan havacılık eğitimine yönlendirilmeli" dedi.THK'ninisminin önemli bir kimlik ve markaya sahip olduğunu hatırlatan THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, "Biz bu markayı hep birlikte yüceltmeye çalışıyoruz" dedi. Yurtnaç, "Yakın gelecekteki hedef şu an yüzlerceyi bulan pilotaj eğitimi öğrenci sayısını bine doğru taşımak" diye konuştu. THK pilot eğitimini fitre ve zekatlardan olduğu kadar, yapılan bağışlarla da karşılıyor. Dileyen okurlar, fitre ve zekatları dışında istedikleri zaman istedikleri miktarda parayı, Türk Hava Kurumu'nun şu hesabına havale edebilirler: Ziraat Bankası Ankara Beytepe Şubesi İBAN: TR11 0001 0017 8000 0020 0859 10AVRUPA'DA yaşayan Türklerin THK'ya destek vermesini isteyen Yurtnaç, "Avrupa'daki vatandaşlarımız daha fazla öğrenciyi havacılık dünyasına katabilmemiz için bizlere destek olabilir. THK, aslında bir pilot fabrikası gibidir. Avrupa'da yaşayan Türkleri, pilotların yetişeceği bir merkez halinde olan Türk Hava Kurumu'na davet ediyoruz" diye konuştu. ANKARA